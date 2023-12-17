RT в Telegram
Подпишись

Полковник СБУ Костенко: ВСУ не справляются с планирующими бомбами России

Короткая ссылка
Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что украинские войска не могут найти способ борьбы с планирующими бомбами российской армии.

Об этом он сказал в эфире канала «Прямой».

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы», — заявил Костенко.

По его словам, использование данного оружия безопасно для российских бойцов, потому что украинские солдат «не могут их достать».

Также он пожаловался на то, что Россия может изготавливать оружие в огромных объёмах.

Ранее, как писала The New York Times, украинские военные заявили, что попытки контрнаступления украинской армии на Днепре в южных районах Херсонской области являются самоубийством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить