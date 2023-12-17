Полковник СБУ Костенко: ВСУ не справляются с планирующими бомбами России
Об этом он сказал в эфире канала «Прямой».
«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы», — заявил Костенко.
По его словам, использование данного оружия безопасно для российских бойцов, потому что украинские солдат «не могут их достать».
Также он пожаловался на то, что Россия может изготавливать оружие в огромных объёмах.
Ранее, как писала The New York Times, украинские военные заявили, что попытки контрнаступления украинской армии на Днепре в южных районах Херсонской области являются самоубийством.