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NYT: военные ВСУ назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре

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Украинские военные заявили, что попытки контрнаступления украинской армии на Днепре в южных районах Херсонской области являются самоубийством.

Об этом пишет The New York Times.

По словам одного из бойцов ВСУ по имени Алексей, на левом берегу Днепра украинским военным невозможно закрепиться, также они не могут туда переместить оборудование.

«Это даже не борьба за выживание. Эта миссия — самоубийство», — приводятся его слова.

Также он назвал причиной многочисленных потерь ВСУ в районе сел Крынки плохие подготовку и материально-техническое обеспечение.

Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё два мирных жителя получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины из РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Маячка в Херсонской области.

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