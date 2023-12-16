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Полянский: Украина упустила возможность заключить мир на выгодных условиях

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное для себя мирное соглашение.
Полянский: Украина упустила возможность заключить мир на выгодных условиях
  • AP

Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Украина упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать её капитуляцию», — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

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