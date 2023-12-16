Российские бойцы расчёта РСЗО «Град» рассказали RT о работе ночью

Российские бойцы расчёта РСЗО «Град» рассказали военному корреспонденту RT Станиславу Обищенко о работе ночью.

Как отмечает Обищенко, расчёт даже ночью под проливным дождём выцеливает позиции врага и уничтожает тяжёлую технику ВСУ.

Боец с позывным Амур рассказал, что работать приходится круглосуточно в любую погоду, случается не спать по несколько суток.

Также расчёт отмечает, что им приходится сталкиваться с самыми разными вещами в рамках работы, начиная от дронов-камикадзе врага и заканчивая лисами и мышами, попадающими под колёса техники. Как-то раз враг попал по боевой машине и военным пришлось покидать место обстрела с пробитыми баками и колёсами.

Военкор RT Влад Андрица ранее опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.