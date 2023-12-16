Сальдо: мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны российской стороне, то только на условиях Москвы.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, «России не нужны» переговоры с выставленными заранее американской стороной условиями.

«Минские переговоры — сколько лет длились эти все встречи, консультативные там рассказы о том, что мы поможем этот конфликт каким-то образом утихомирить, нападения на Донецкую, Луганскую республики. Это явно была уловка для того, чтобы затягивать время, при котором страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве», — отметил он.

По его словам, любые переговоры могут быть возможны исключительно на условиях России и только после «достижения тех целей специальной военной операции, которые определены Верховным главнокомандующим».

«Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые ещё не вернулись», — сказал он, добавив, что все остальные детали также определит российское руководство.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.