Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за сокращения помощи Запада

Российский президент Владимир Путин насмехается над Владимиром Зеленским из-за сокращения поддержки Украины со стороны Евросоюза и США, пишет Bloomberg.

В статье говорится, что Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны США и ЕС.

«Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — пишет автор.

Также там отмечается, что западные страны поменяли своё отношение к Зеленскому после неудачного контрнаступления украинской армии.

14 декабря во время подведения итогов года Владимир Путин обратил внимание на зависимость Украины от поставок вооружения со стороны Запада.

Он отметил, что Украина на сегодняшний день почти ничего не производит, «всё привозят на халяву». При этом Путин добавил, что халява «судя по всему, так и заканчивается помаленьку».

Подробнее — в материале RT.