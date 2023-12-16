RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за сокращения помощи Запада

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин насмехается над Владимиром Зеленским из-за сокращения поддержки Украины со стороны Евросоюза и США, пишет Bloomberg.

В статье говорится, что Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны США и ЕС. 

«Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — пишет автор.

Также там отмечается, что западные страны поменяли своё отношение к Зеленскому после неудачного контрнаступления украинской армии.

14 декабря во время подведения итогов года Владимир Путин обратил внимание на зависимость Украины от поставок вооружения со стороны Запада.

Он отметил, что Украина на сегодняшний день почти ничего не производит, «всё привозят на халяву». При этом Путин добавил, что халява «судя по всему, так и заканчивается помаленьку».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить