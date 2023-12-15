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Песков: Украина и Молдавия не соответствуют критериям членства в ЕС

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Очевидно, что ни Молдавия, ни Украина не соответствуют критериям для вступления в Европейский союз, это объединение всегда предъявляло жёсткие требования, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Украина и Молдавия не соответствуют критериям членства в ЕС
  • РИА Новости

«У ЕС всегда были достаточно жёсткие критерии для вступления. В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют», — сказал представитель Кремля.

Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Лидеры европейских стран не установили сроков начала переговоров по этому поводу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не принимал участия в решении начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе.

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