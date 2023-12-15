В ЕС не установили сроков начала переговоров по вступлению Молдавии и Украины
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
«Евросовет поручает Совету ЕС принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года», — приводит РИА Новости фрагмент документа.
Кроме того, главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в Европейский союз.