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Лукашенко — о России: Белоруссия намерена всячески поддерживать своего союзника

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Белоруссия поддерживала и всячески продолжит поддерживать своего союзника — Россию. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко — о России: Белоруссия намерена всячески поддерживать своего союзника
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Он отметил, что на Западе выступают против России из-за Украины и других вопросов, однако Белоруссия ничего не должна НАТО.

Лукашенко сообщил, что недавно общался с представителями руководителей спецслужб Запада и задал им вопросы по поводу намерений в адрес Белоруссии.

«Вы от нас чего хотите? Вы что, не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество?» — «Вот, вы там помогаете России...» Я говорю: «Помогаем и будем помогать», — цитирует президента агентство БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, которые планировали теракты на территории двух стран.

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