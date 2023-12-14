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Тимошенко призвала срочно начать переговоры о списании всех долгов Украины

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Украине нужно срочно начинать переговоры о списании внутренних и внешних долгов Киева, заявила экс-премьер-министр, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.
Тимошенко призвала срочно начать переговоры о списании всех долгов Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих (внутренних и внешних. — RT) долгов, не реструктуризации, я подчёркиваю... Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно», — сказала она в эфире национального телемарафона, её цитирует ТАСС.

Тимошенко уверена, что ситуация, в которой оказалась Украина, даёт все основания для того, чтобы эти долги были списаны.

9 декабря агентство Fitch подтвердило, что кредитный рейтинг Украины находится на уровне CC.

В конце ноября в Министерстве финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны достиг нового исторического рекорда — $136,35 млрд.

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