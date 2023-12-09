RT в Telegram
Подпишись

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне CC

Короткая ссылка
Агентство Fitch подтвердило, что кредитный рейтинг Украины находится на уровне CC.

В материале организации сказано, что ключевым фактором, который влияет на оценку, является продолжение конфликта с Россией, которое снижает предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность страны.

Кроме того, в агентстве выразили мнение, что боевые действия будут продолжаться и в течение следующего года, поскольку украинское контрнаступление не достигло значительных успехов и у Киева нет достаточно сил для изменения ситуации в свою пользу.

Уточняется, что иными факторами являются неопределённость в отношении продолжения помощи со стороны западных партнёров, дефицит госбюджета и высокий госдолг.

При этом отмечается, что есть признаки возможного улучшения ситуации в будущем, в том числе восстановление экономики по мере снижения интенсивности боестолкновений, возвращения части беженцев, а также рост валютных резервов.

В конце ноября в Министерстве финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны достиг нового исторического рекорда — $136,35 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить