В Минобороны России заявили, что российские войска поразили силы двух бригад ВСУ в районе Работина Запорожской области.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли на данном направлении до 45 военных и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ России поразила группу пехоты украинской армии, которая была укрыта в опорных пунктах в районе Соледара в Донецкой Народной Республике.