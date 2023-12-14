ВС России поразили две бригады ВСУ в районе Работина Запорожской области
- РИА Новости
«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли на данном направлении до 45 военных и два автомобиля.
Ранее сообщалось, что бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ России поразила группу пехоты украинской армии, которая была укрыта в опорных пунктах в районе Соледара в Донецкой Народной Республике.