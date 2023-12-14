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Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС России брата

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Взятый в плен украинский военнослужащий Станислав Гринченко заявил, что сдался в плен по совету брата, который служит в ВС России.
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС России брата
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоинтервью военного ВСУ, которое предоставили в Минобороны России.

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 «Волга», чтобы сдаться», — объяснил он.

По его словам, попав с сослуживцами на передний край, они понимали, куда идти, и после обстрела ушли со своих позиций, чтобы сдаться в плен. Гринченко также добавил, что решил отказаться вести боевые действия на стороне ВСУ сразу после мобилизации.

В российском оборонном ведомстве добавили, что все родственники пленного украинца являются гражданами России.

Ранее пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате в Одессе, в котором содержатся насильно мобилизуемые украинцы.

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