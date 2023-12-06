Пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате в Одессе для насильно мобилизуемых
- РИА Новости
В беседе с РИА Новости Вертово вспомнил, как оказался в этом учреждении. По его словам, всё началось с задержания на границе. После этого Вертово передали сотрудникам СБУ, затем — военным.
«Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до десяти дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну, я не знаю, как на зоне, но я думаю, приблизительно так», — рассказал он.
Вместе с этим Вертово отметил, что Одесский территориальный центр комплектации, который занимается набором военных, угрожает самим адвокатам-мужчинам мобилизацией и отправкой на фронт за юридическую помощь находящимся в закрытом военкомате.
Помимо этого, Вертово рассказал о своём отношении к киевскому режиму. Пленный морпех ВСУ призвал идти к властям в Киев и «всю банду топить».