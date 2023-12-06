Пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате в Одессе для насильно мобилизуемых

Военкомат закрытого типа, в котором содержатся мобилизуемые против их воли граждане Украины, функционирует в Одессе. Об этом рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

В беседе с РИА Новости Вертово вспомнил, как оказался в этом учреждении. По его словам, всё началось с задержания на границе. После этого Вертово передали сотрудникам СБУ, затем — военным.

«Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до десяти дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну, я не знаю, как на зоне, но я думаю, приблизительно так», — рассказал он.

Вместе с этим Вертово отметил, что Одесский территориальный центр комплектации, который занимается набором военных, угрожает самим адвокатам-мужчинам мобилизацией и отправкой на фронт за юридическую помощь находящимся в закрытом военкомате.

Помимо этого, Вертово рассказал о своём отношении к киевскому режиму. Пленный морпех ВСУ призвал идти к властям в Киев и «всю банду топить».