Пленный морпех ВСУ призвал идти к властям в Киев и «всю банду топить»

Взятый в плен украинский морской пехотинец Роман Вертово выразил мнение, что украинцам надо идти на Киев «топить в Днепре» нынешние власти.

Об этом он сказал РИА Новости.

«У людей уже всё. Они уже устали. И видят бессмысленность. У нас все наживаются, а солдаты погибают... Да сволочи! Так подвести страну. Я бы их... Если бы была возможность... Всем идти на Киев... И всю эту банду в Днепре потопить», — заявил Вертово.

Также он отметил, что из всего своего подразделения он один-единственный остался в живых, а на левом берегу Днепра вся земля была пропитана трупным запахом украинских военных.

«Она вся была усыпана солдатами», — сообщил морпех.

Вместе с этим украинец добавил, что боевой дух украинской армии на Херсонском направлении крайне низок.

Ранее сообщалось, что в Мукачеве Закарпатской области мужчина так не хотел воевать, что умудрился сбежать из военкомата через решётку окна на втором этаже.