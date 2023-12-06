RT в Telegram
Подпишись

Пленный морпех ВСУ призвал идти к властям в Киев и «всю банду топить»

Короткая ссылка
Взятый в плен украинский морской пехотинец Роман Вертово выразил мнение, что украинцам надо идти на Киев «топить в Днепре» нынешние власти.
Пленный морпех ВСУ призвал идти к властям в Киев и «всю банду топить»
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

«У людей уже всё. Они уже устали. И видят бессмысленность. У нас все наживаются, а солдаты погибают... Да сволочи! Так подвести страну. Я бы их... Если бы была возможность... Всем идти на Киев... И всю эту банду в Днепре потопить», — заявил Вертово.

Также он отметил, что из всего своего подразделения он один-единственный остался в живых, а на левом берегу Днепра вся земля была пропитана трупным запахом украинских военных.

«Она вся была усыпана солдатами», — сообщил морпех.

Вместе с этим украинец добавил, что боевой дух украинской армии на Херсонском направлении крайне низок.

Ранее сообщалось, что в Мукачеве Закарпатской области мужчина так не хотел воевать, что умудрился сбежать из военкомата через решётку окна на втором этаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить