Украинский пленный рассказал о вымогательстве и грабеже со стороны сослуживцев
- РИА Новости
По его словам, во время проверки автомобилей на блокпосту в Краматорске военные ВСУ нередко «отжимали» транспорт у гражданских, а также забирали у них деньги. Помимо этого, Куряченко рассказал о преступлениях сослуживцев в Часовом Яре.
«Они не хотят воевать и занимаются мародёрством: забирают мебель, бытовую технику», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.
Ранее пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате в Одессе, в котором содержатся насильно мобилизуемые украинцы.