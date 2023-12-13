Военнослужащие Вооружённых сил Украины занимаются вымогательством и грабежом, вместо того чтобы проявлять себя на передовой. Об этом рассказал пленный украинский солдат Валерий Куряченко.

По его словам, во время проверки автомобилей на блокпосту в Краматорске военные ВСУ нередко «отжимали» транспорт у гражданских, а также забирали у них деньги. Помимо этого, Куряченко рассказал о преступлениях сослуживцев в Часовом Яре.

«Они не хотят воевать и занимаются мародёрством: забирают мебель, бытовую технику», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.

Ранее пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате в Одессе, в котором содержатся насильно мобилизуемые украинцы.