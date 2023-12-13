Артиллерийские расчёты ЦВО уничтожили командный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В сообщении ведомства говорится, что расчёты 152-мм гаубиц «Д-20» артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ и район размещения средств РЭБ противника во время боевой работы на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что десантники Вооружённых сил России «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие ВС Украины в районе Клещеевки.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что артиллеристы ЗВО поразили скопление техники ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и замаскированные позиции противника на Купянском направлении.