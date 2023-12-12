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Правительство Молдавии оспорит вердикт суда по делу о снятии с выборов оппозиционеров

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Молдавское правительство оспорит в Верховном суде постановление Апелляционной палаты Кишинёва об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».
Правительство Молдавии оспорит вердикт суда по делу о снятии с выборов оппозиционеров
  • РИА Новости

Об этом написал в соцсетях руководитель пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ. Его слова приводит Sputnik Молдова

«Правительство сохраняет свою позицию: мы оспариваем решение Апелляционного суда в Высшей судебной палате», — заявил он.

Водэ утверждает, что правительство республики намерено защитить право госучреждений «на оборону национальной безопасности от организованных преступных групп». 

12 декабря Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Апелляционная палата Кишинёва своим решением подтвердила, что проведение местных выборов в республике без участия в них «Шанса» сделало избирательный процесс нелегитимным.

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