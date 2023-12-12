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Захарова: смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, это марионетки

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Даже если главком ВСУ Валерий Залужный сменит Владимира Зеленского на посту президента на Украине, это не изменит ситуацию в стране — все они являются марионетками в руках своих хозяев. Такое заявление на брифинге сделала представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, это марионетки
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру, вы же прекрасно понимаете, ситуацию не изменит. Все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев», — сказала дипломат.

Выделить самостоятельную фигуру из круга возможных кандидатов практически невозможно, подчеркнула она.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что в западных государствах, в том числе в странах Евросоюза, рассматривают Залужного в качестве замены Зеленскому.

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