Даже если главком ВСУ Валерий Залужный сменит Владимира Зеленского на посту президента на Украине, это не изменит ситуацию в стране — все они являются марионетками в руках своих хозяев. Такое заявление на брифинге сделала представитель МИД России Мария Захарова.

«Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру, вы же прекрасно понимаете, ситуацию не изменит. Все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев», — сказала дипломат.

Выделить самостоятельную фигуру из круга возможных кандидатов практически невозможно, подчеркнула она.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сообщил, что в западных государствах, в том числе в странах Евросоюза, рассматривают Залужного в качестве замены Зеленскому.