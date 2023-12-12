«СТРАНА.ua»: на Украине произошли перебои в работе оператора Vodafone
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Об этом говорится в сообщении издания «СТРАНА.ua».
«Украинцы сообщают о проблемах с работой ещё одного оператора — Vodafone», — отмечает портал.
Уточняется, что перестало работать приложение мобильного оператора, а также фиксируются сбои в работе его сайта.
Также сообщается о проблемах с оплатой услуг абонентами.
Представители оператора заявили о всплеске активности «из-за падения сети «Киевстара», в связи с чем их «система не выдержала», пишет издание.
Ранее стало известно, что масштабный сбой произошёл в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» на Украине.