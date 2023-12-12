«СТРАНА.ua»: на Украине произошли перебои в работе оператора Vodafone

На Украине граждане заявили о перебоях в работе ещё одного мобильного оператора — Vodafone.

Об этом говорится в сообщении издания «СТРАНА.ua».

«Украинцы сообщают о проблемах с работой ещё одного оператора — Vodafone», — отмечает портал.

Уточняется, что перестало работать приложение мобильного оператора, а также фиксируются сбои в работе его сайта.

Также сообщается о проблемах с оплатой услуг абонентами.

Представители оператора заявили о всплеске активности «из-за падения сети «Киевстара», в связи с чем их «система не выдержала», пишет издание.

Ранее стало известно, что масштабный сбой произошёл в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» на Украине.