В работе украинского оператора «Киевстар» произошёл масштабный сбой
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В опубликованном на сайте телеканала сообщении также отмечается, что перестал работать и сайт оператора. При попытке перейти на него пользователей встречает ошибка.
Факт сбоя позднее подтвердили в «Киевстаре». Представитель компании заявил, что специалисты уже работают над устранением неполадки.
Ранее пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Некоторые из них столкнулись с невозможностью получить сообщения.