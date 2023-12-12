В работе украинского оператора «Киевстар» произошёл масштабный сбой

Масштабный сбой произошёл в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» на Украине. Как сообщил телеканал Espreso.tv, абоненты не могут дозвониться до близких и выйти в интернет.

В опубликованном на сайте телеканала сообщении также отмечается, что перестал работать и сайт оператора. При попытке перейти на него пользователей встречает ошибка.

Факт сбоя позднее подтвердили в «Киевстаре». Представитель компании заявил, что специалисты уже работают над устранением неполадки.

Ранее пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Некоторые из них столкнулись с невозможностью получить сообщения.