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В работе украинского оператора «Киевстар» произошёл масштабный сбой

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Масштабный сбой произошёл в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» на Украине. Как сообщил телеканал Espreso.tv, абоненты не могут дозвониться до близких и выйти в интернет.
В работе украинского оператора «Киевстар» произошёл масштабный сбой
  • © AP Photo/Andrew Kravchenko

В опубликованном на сайте телеканала сообщении также отмечается, что перестал работать и сайт оператора. При попытке перейти на него пользователей встречает ошибка.

Факт сбоя позднее подтвердили в «Киевстаре». Представитель компании заявил, что специалисты уже работают над устранением неполадки.

Ранее пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Некоторые из них столкнулись с невозможностью получить сообщения.

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