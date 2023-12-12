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Sky News: Зеленский впал в панику из-за проблем с помощью США

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Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи Украине, президент России Владимир Путин тем временем наблюдает за происходящим, сообщает Sky News.
Sky News: Зеленский впал в панику из-за проблем с помощью США
  • AP
  • © Virginia Mayo

Телеканал напоминает, что финансирование поставок американского оружия украинской армии «закончится через пару недель».

Как утверждают британские журналисты, Зеленский прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», при этом Джо Байден считает, что сила убеждения лучше всего исходит от самого Зеленского.

«Остались считаные дни до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Зеленский в панике. Путин наблюдает», — говорится в материале.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее назвал визит Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что американские власти используют Зеленского и выкинут как ненужную марионетку.

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