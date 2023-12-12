RT: боевики «Айдара» штурмовали позиции ВСУ, спутав их с российскими

Комбат 4-й ОМСБр с позывным Шустрый рассказал военкору RT Владу Андрице, что боевики «Айдара» штурмовали позиции ВСУ, спутав их с российскими.

По его словам, айдаровцы спутали солдат ВСУ с российскими военными и устроили перестрелку со своими же в районе Клещеевки.

«Были «укропы», которые не смогли выйти оттуда (из опорника. — RT). У них между собой ночью была стрелкотня... Айдаровцы пришли, штурмовали своих же», — рассказал он.

Шустрый также показал трофеи, которые спецназ «Ахмат» вместе с 4-й бригадой собрал всего за два дня штурмов позиций «Айдара»: пистолет украинской сборки, М4 и американский РПГ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.