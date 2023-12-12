Марочко: Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении
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Говоря о манёвренной обороне ВСУ в районах Синьковки и Петропавловки, Марочко отметил, что противник в целях отвлечения внимания бросает манёвренные группы во фланги российской армии.
При этом, по словам Марочко, украинское командование не обеспечивает эти группы должной огневой поддержкой. Это, в свою очередь, приводит к необоснованным потерям, написал он в личном Telegram-канале.
Ранее пленный боец ВСУ Виталий Шкиндаль заявил, что украинское командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурм.