RT в Telegram
Подпишись

Пленный боец ВСУ: командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы

Короткая ссылка
Пленный боец ВСУ Виталий Шкиндаль заявил, что командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы.
Пленный боец ВСУ: командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы
  • AP
  • © Libkos

«Неправильные действия прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают «на ноль», прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Даже если они хотят взять эту позицию, нужно нормально всё учесть. А они просто забрасывают (солдат. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на Запорожском направлении, где он воевал, многие попадают в плен, ещё больше гибнет.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, как командиры угрожают не проводить эвакуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить