Пленный боец ВСУ: командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы

Пленный боец ВСУ Виталий Шкиндаль заявил, что командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы.

«Неправильные действия прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают «на ноль», прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Даже если они хотят взять эту позицию, нужно нормально всё учесть. А они просто забрасывают (солдат. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на Запорожском направлении, где он воевал, многие попадают в плен, ещё больше гибнет.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, как командиры угрожают не проводить эвакуацию.