Оптимистическая стратегия Владимира Зеленского на Украине и за рубежом и цензура создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на Украине на фоне неудачного наступления и ослабления поддержки западных партнёров.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на чиновников из Украины.

Как отмечается в материале, стратегия Зеленского ориентирована на поддержание оптимизма на Украине и на Западе и содержит строгую цензуру плохих новостей о числе потерь Украины или успешных ударах России.

Издание пишет, что так как в 2023 году Киев не добился значительных достижений на фронте, а поддержка западных стран ослабевает, коммуникационная стратегия Зеленского создаёт раскол между президентской администрацией и военным руководством.

Ранее газета сообщала, что Соединённые Штаты и Европейский союз уже к концу недели могут прекратить финансовую поддержку Украины.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.