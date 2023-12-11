Telegraph: на Украине участились заражения устойчивой к антибиотикам инфекцией
- AP
- © Alex Babenko
Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на данные Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC).
«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — подчёркивается в материале.
Отмечается, что, согласно информации, собранной специалистами в трёх областных больницах в течение ноября и декабря 2022 года, рост антибиотикорезистентности привёл к серьёзному кризису, который требует принятия срочных мер.
По данным UPSC, из 353 опрошенных пациентов 14% заразились инфекциями во время пребывания в больнице, у 60% из них были микроорганизмы, устойчивые к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжёлых бактериальных инфекциях.