Telegraph: на Украине участились заражения устойчивой к антибиотикам инфекцией

На Украине участились случаи заражения в больницах и госпиталях супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам.

Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на данные Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC).

«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — подчёркивается в материале.

Отмечается, что, согласно информации, собранной специалистами в трёх областных больницах в течение ноября и декабря 2022 года, рост антибиотикорезистентности привёл к серьёзному кризису, который требует принятия срочных мер.

По данным UPSC, из 353 опрошенных пациентов 14% заразились инфекциями во время пребывания в больнице, у 60% из них были микроорганизмы, устойчивые к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжёлых бактериальных инфекциях.