Вооружённые силы Украины могут целенаправленно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на фоне провала украинского контрнаступления.

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», — сказал он.

По словам Кириллова, в ноябре специалисты российского Минобороны установили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней в Черниговке Запорожской области.

В результате этого убою подверглись более 7 тыс. свиней, добавил он.

В ноябре Кириллов рассказал, что ВСУ в ходе специальной военной операции 17 раз применили компоненты химического оружия для отравления продуктов питания.