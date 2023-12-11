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МО: ВСУ на фоне провала контрнаступления могут отравить источники питьевой воды

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Вооружённые силы Украины могут целенаправленно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на фоне провала украинского контрнаступления.
МО: ВСУ на фоне провала контрнаступления могут отравить источники питьевой воды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», — сказал он.

По словам Кириллова, в ноябре специалисты российского Минобороны установили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней в Черниговке Запорожской области.

В результате этого убою подверглись более 7 тыс. свиней, добавил он.

В ноябре Кириллов рассказал, что ВСУ в ходе специальной военной операции 17 раз применили компоненты химического оружия для отравления продуктов питания.

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