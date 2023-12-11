МО: ВСУ на фоне провала контрнаступления могут отравить источники питьевой воды
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Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», — сказал он.
По словам Кириллова, в ноябре специалисты российского Минобороны установили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней в Черниговке Запорожской области.
В результате этого убою подверглись более 7 тыс. свиней, добавил он.
В ноябре Кириллов рассказал, что ВСУ в ходе специальной военной операции 17 раз применили компоненты химического оружия для отравления продуктов питания.