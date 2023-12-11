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МО России: Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами

Кириллов сообщил о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы ведут подготовку антироссийской провокации с применением отравляющих веществ.

«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кириллова, учитывая опыт провокаций в рамках сирийского конфликта, обвинение ВС России в применении химического оружия нужно для новой антироссийской кампании в структурах ООН и мировых СМИ.

Уточняется, что для своих планов СБУ привлекла компанию «Реалаб», чьей специализацией является импорт химических реагентов и прекурсоров. Через неё уже была закуплена в октябре-ноябре текущего года в ФРГ «малая партия» триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals.

Ранее в ОЗХО пообещали изучить доказательства применения киевским режимом запрещённых веществ.

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