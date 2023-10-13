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В ОЗХО обещали изучить доказательства применения Киевом запрещённых веществ

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Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить материалы России с доказательствами применения украинскими националистами запрещённых по Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) веществ.
В ОЗХО обещали изучить доказательства применения Киевом запрещённых веществ
  • РИА Новости

Об этом заявил постоянный представитель России при организации, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, он встретился с гендиректором ОЗХО Ариасом и передал ему материалы, которые содержат доказательства применения Киевом запрещённых по КЗХО веществ.

Ариас пообещал, что они будут тщательно изучены и проанализированы, добавил Шульгин.

В конце сентября советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины применили химические боеприпасы при обстреле района под Горловкой в ДНР.

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