В ОЗХО обещали изучить доказательства применения Киевом запрещённых веществ
- РИА Новости
Об этом заявил постоянный представитель России при организации, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Как передаёт РИА Новости, по его словам, он встретился с гендиректором ОЗХО Ариасом и передал ему материалы, которые содержат доказательства применения Киевом запрещённых по КЗХО веществ.
Ариас пообещал, что они будут тщательно изучены и проанализированы, добавил Шульгин.
В конце сентября советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины применили химические боеприпасы при обстреле района под Горловкой в ДНР.