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Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР

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Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины применили химические боеприпасы при обстреле района под Горловкой в ДНР.
Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Гагин напомнил, что украинская армия уже использовала химические боеприпасы при обстреле Волновахи, Мариуполя, Угледара и Артёмовска.

Теперь ВСУ используют такое оружие в районе Горловки, добавил он.

«Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани, раздражение на коже», — сказал собеседник агентства.

Ранее российский боец заявил военкору RT Александру Яремчуку, что ВСУ используют химикаты в своих атаках, осуществляемых с помощью беспилотников.

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