Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
Гагин напомнил, что украинская армия уже использовала химические боеприпасы при обстреле Волновахи, Мариуполя, Угледара и Артёмовска.
Теперь ВСУ используют такое оружие в районе Горловки, добавил он.
«Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани, раздражение на коже», — сказал собеседник агентства.
Ранее российский боец заявил военкору RT Александру Яремчуку, что ВСУ используют химикаты в своих атаках, осуществляемых с помощью беспилотников.