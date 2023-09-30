Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины применили химические боеприпасы при обстреле района под Горловкой в ДНР.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Гагин напомнил, что украинская армия уже использовала химические боеприпасы при обстреле Волновахи, Мариуполя, Угледара и Артёмовска.

Теперь ВСУ используют такое оружие в районе Горловки, добавил он.

«Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани, раздражение на коже», — сказал собеседник агентства.

Ранее российский боец заявил военкору RT Александру Яремчуку, что ВСУ используют химикаты в своих атаках, осуществляемых с помощью беспилотников.