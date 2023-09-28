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Боец ВС России заявил RT, что ВСУ используют химикаты в своих атаках с БПЛА

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Российский боец заявил военкору RT Александру Яремчуку, что ВСУ используют химикаты в своих атаках, осуществляемых с помощью беспилотников.

«Последнее время у нас нашествие дронов-камикадзе. Недавно, к примеру, вообще штук 20 было — налёт. Были все уничтожены, подавлены... Или в других случаях они [ВСУ] опрыскивают всякими химикатами и поражающими средствами свои дроны. И когда ты подходишь, через кожу может что-то попасть», — рассказал он.

Вместе с этим российский артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рассказал Яремчуку, что обстановка на Соледарском направлении «не тихая, но контролируемая».

Ранее военкор RT Влад Андрица опубликовал видео того, как в очередной раз ВСУ наносили удар «по своим же» военным, которые сдались в плен.

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