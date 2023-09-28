Военкор RT показал очередной обстрел ВСУ по сдавшимся в плен украинским военным
Отмечается, что в районе Клещеевки российские бойцы заманили украинских военных в свой бывший блиндаж и по нему нанесли несколько ударов БПЛА.
Дальше завязался бой с выжившими в этой атаке. В итоге российские военные взяли в плен пятерых солдат ВСУ. Когда пленных стали уводить, по ним открыли огонь свои же. В результате обстрелов один пулемётчик ВСУ получил ранение.
В июле военкор RT Мурад Газдиев показал, как российские десантники вынудили украинских бойцов сдаться, при этом ВСУ пытались помешать им, начав обстрел «своих же».