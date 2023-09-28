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Военкор RT показал очередной обстрел ВСУ по сдавшимся в плен украинским военным

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Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео того, как в очередной раз ВСУ наносили удар «по своим же» военным, которые сдались в плен.

Отмечается, что в районе Клещеевки российские бойцы заманили украинских военных в свой бывший блиндаж и по нему нанесли несколько ударов БПЛА.

Дальше завязался бой с выжившими в этой атаке. В итоге российские военные взяли в плен пятерых солдат ВСУ. Когда пленных стали уводить, по ним открыли огонь свои же. В результате обстрелов один пулемётчик ВСУ получил ранение. 

В июле военкор RT Мурад Газдиев показал, как российские десантники вынудили украинских бойцов сдаться, при этом ВСУ пытались помешать им, начав обстрел «своих же».

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