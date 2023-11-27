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Делегат в ОЗХО Лысогорский: Киев применял химикаты против властей новых регионов

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Спецслужбы Украины применяли токсичные химикаты против властей новых регионов России. С таким заявлением выступил 27 ноября заместитель главы Минпромторга России Кирилл Лысогорский.
Делегат в ОЗХО Лысогорский: Киев применял химикаты против властей новых регионов
  • РИА Новости

Выступая на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возглавляющий российскую делегацию Лысогорский заявил, что Москва располагает соответствующими данными.

«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России», — цитирует его РИА Новости.

Лысогорский добавил, что также существуют доказательства, указывающие на участие США в поставках химикатов на Украину. Глава российской делегации отметил, что эти вещества передаются ВСУ и воюющим на их стороне наёмникам.

Ранее в ОЗХО пообещали изучить доказательства применения киевским режимом запрещённых веществ.

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