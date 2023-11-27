Делегат в ОЗХО Лысогорский: Киев применял химикаты против властей новых регионов
- РИА Новости
Выступая на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возглавляющий российскую делегацию Лысогорский заявил, что Москва располагает соответствующими данными.
«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России», — цитирует его РИА Новости.
Лысогорский добавил, что также существуют доказательства, указывающие на участие США в поставках химикатов на Украину. Глава российской делегации отметил, что эти вещества передаются ВСУ и воюющим на их стороне наёмникам.
Ранее в ОЗХО пообещали изучить доказательства применения киевским режимом запрещённых веществ.