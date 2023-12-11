Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим неизбежно будет брошен западными хозяевами.

Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.

«Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы в Донбассе, Одессе и во многих других городах и селах Украины, в конечном счёте неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами», — заявил директор разведслужбы.

Он подчеркнул, что русские и украинцы являются двумя частями триединого народа.

Также Нарышкин заявил, что в западных государствах обсуждают возможность замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.

В числе преемников в том числе рассматриваются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава украинской разведки Кирилл Буданов и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам директора СВР, среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.