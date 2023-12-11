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Нарышкин: киевский режим неизбежно будет брошен западными хозяевами

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим неизбежно будет брошен западными хозяевами. 
Нарышкин: киевский режим неизбежно будет брошен западными хозяевами
  • РИА Новости

Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР. 

«Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы в Донбассе, Одессе и во многих других городах и селах Украины, в конечном счёте неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами», — заявил директор разведслужбы. 

Он подчеркнул, что русские и украинцы являются двумя частями триединого народа.

Также Нарышкин заявил, что в западных государствах обсуждают возможность замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.

В числе преемников в том числе рассматриваются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава украинской разведки Кирилл Буданов и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам директора СВР, среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.

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