Офицер ВСУ Грин: Киеву придётся сдать несколько позиций из-за неудобства обороны
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, есть подозрение, что если у украинских войск настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то ВСУ придётся оставить плацдарм на левом берегу Чёрного Жеребца, и, вероятно, на левом берегу Оскола, чтобы минимизировать свои потери.
«Тенденция действительно плохая», — сказал офицер.
Ранее командир отделения ВС России с позывным Кузя рассказал, что интенсивность наступлений Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении значительно снизилась по сравнению с тем, что можно было наблюдать летом.
6 декабря Военная хроника сообщила, что все подразделения украинских войск выбиты за пределы Марьинки в ДНР.