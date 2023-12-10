Офицер ВСУ Грин: Киеву придётся сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

Офицер ВС Украины Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко выразил мнение, что ВСУ будут вынуждены сдать некоторые территории из-за неудобства обороны.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, есть подозрение, что если у украинских войск настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то ВСУ придётся оставить плацдарм на левом берегу Чёрного Жеребца, и, вероятно, на левом берегу Оскола, чтобы минимизировать свои потери.

«Тенденция действительно плохая», — сказал офицер.

Ранее командир отделения ВС России с позывным Кузя рассказал, что интенсивность наступлений Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении значительно снизилась по сравнению с тем, что можно было наблюдать летом.

6 декабря Военная хроника сообщила, что все подразделения украинских войск выбиты за пределы Марьинки в ДНР.