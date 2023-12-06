Военная хроника: все подразделения ВСУ вытеснены за пределы Марьинки в ДНР
«Все подразделения ВСУ выбиты за пределы города. Остался один опорник за Марьинкой, метрах в 50 от её границ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ВСУ пытаются окопаться в соседних Георгиевке и Максимильяновке.
«С мест сообщают, что ощущается подлом боевого духа и морально-психологического состояния ВСУ. 103-й полк 150-й мотострелковой дивизии ВС России полностью завершил зачистку последних районов и закрепился», — сообщается в тексте.
Журналисты подчеркнули, что несколько домов осталось дочистить бойцам 163-го полка 150-й МСД, после чего Марьинка официально будет освобождена.
Ранее Военная хроника сообщала, что 95% территории Марьинки и все ключевые здания находятся под контролем ВС России.