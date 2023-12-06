RT в Telegram
Подпишись

Военная хроника: все подразделения ВСУ вытеснены за пределы Марьинки в ДНР

Короткая ссылка
Все подразделения украинских войск выбиты за пределы Марьинки в ДНР. Об этом сообщила Военная хроника.

«Все подразделения ВСУ выбиты за пределы города. Остался один опорник за Марьинкой, метрах в 50 от её границ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ пытаются окопаться в соседних Георгиевке и Максимильяновке.

«С мест сообщают, что ощущается подлом боевого духа и морально-психологического состояния ВСУ. 103-й полк 150-й мотострелковой дивизии ВС России полностью завершил зачистку последних районов и закрепился», — сообщается в тексте.

Журналисты подчеркнули, что несколько домов осталось дочистить бойцам 163-го полка 150-й МСД, после чего Марьинка официально будет освобождена.

Ранее Военная хроника сообщала, что 95% территории Марьинки и все ключевые здания находятся под контролем ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить