Военная хроника: все подразделения ВСУ вытеснены за пределы Марьинки в ДНР

Все подразделения украинских войск выбиты за пределы Марьинки в ДНР. Об этом сообщила Военная хроника.

«Все подразделения ВСУ выбиты за пределы города. Остался один опорник за Марьинкой, метрах в 50 от её границ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ пытаются окопаться в соседних Георгиевке и Максимильяновке.

«С мест сообщают, что ощущается подлом боевого духа и морально-психологического состояния ВСУ. 103-й полк 150-й мотострелковой дивизии ВС России полностью завершил зачистку последних районов и закрепился», — сообщается в тексте.

Журналисты подчеркнули, что несколько домов осталось дочистить бойцам 163-го полка 150-й МСД, после чего Марьинка официально будет освобождена.

Ранее Военная хроника сообщала, что 95% территории Марьинки и все ключевые здания находятся под контролем ВС России.