Соскин: Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания правительства

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что обрушение метро в Киеве говорит о серьёзных негативных процессах.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

По его словам, произошла техногенная технологическая катастрофа: начали рушиться туннели во фрагменте ветки от Лыбедской до Теремков.

«Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы», — заявил Соскин.

Он считает, что власти Киева уделяли недостаточно внимания состоянию метрополитена.

Соскин также предположил, что следует ожидать новых обрушений метро в других местах.

Ранее украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности после того, как в метро Киева случились подтопления.

Украинский премьер Денис Шмыгаль обвинил киевские власти в случившемся в городском метро ЧП, в результате которого были закрыты шесть станций.