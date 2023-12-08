Прокуратура начала расследование из-за подтоплений в метро Киева

В Киеве начало затапливать некоторые тоннели метро, ряд станций закрыли

Украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности после того, как в метро Киева случились подтопления.

AP

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Как утверждает руководство метрополитена, причиной подтопления тоннелей могли стать нарушения, допущенные при строительстве, пишет «СТРАНА.ua». Мэр Виталий Кличко отмечал, что власти увеличат количество транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро. На улицы выведут дополнительные автобусы и троллейбусы. Кличко ранее «завис» в прямом эфире во время интервью одному из телеканалов, когда пытался прокомментировать ситуацию с затоплением в киевском метро.