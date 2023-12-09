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Премьер Украины Шмыгаль обвинил власти Киева в случившемся в метро подтоплении

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Украинский премьер Денис Шмыгаль обвинил киевские власти в случившемся в городском метро ЧП, в результате которого были закрыты шесть станций.

По его словам, метрополитен Киева является транспортной артерией и в то же время бомбоубежищем для тысячи человек.

«Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро», — написал Шмыгаль в Telegram.

Кроме того, он поручил провести 9 декабря заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности после того, как в метро Киева случились подтопления.

Движение метро закрыли на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков».

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