WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед американским конгрессом
- AP
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Как пишет издание, отказ Зеленского от выступления стал необычным для него поступком, потому что, как правило, он не отказывался от таких возможностей.
«Это вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — говорится в публикации.
5 декабря Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
Как пояснил украинский министр обороны Рустем Умеров, это случилось из-за «изменения ситуации».
Вместе с этим сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге в конгрессе.