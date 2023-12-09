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WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед американским конгрессом

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Поступок Владимира Зеленского, который отказался выступать перед американским конгрессом, можно расценить как отступление, пишет газета The Washington Post.
WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед американским конгрессом
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Как пишет издание, отказ Зеленского от выступления стал необычным для него поступком, потому что, как правило, он не отказывался от таких возможностей. 

«Это вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — говорится в публикации. 

5 декабря Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Как пояснил украинский министр обороны Рустем Умеров, это случилось из-за «изменения ситуации».

Вместе с этим сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге в конгрессе.

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