WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед американским конгрессом

Поступок Владимира Зеленского, который отказался выступать перед американским конгрессом, можно расценить как отступление, пишет газета The Washington Post.

Как пишет издание, отказ Зеленского от выступления стал необычным для него поступком, потому что, как правило, он не отказывался от таких возможностей.

«Это вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — говорится в публикации.

5 декабря Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Как пояснил украинский министр обороны Рустем Умеров, это случилось из-за «изменения ситуации».

Вместе с этим сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге в конгрессе.