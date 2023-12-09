ТАСС: солдаты ВСУ избегают стрелковых боёв в районе Артёмовска

Украинские военные всячески избегают стрелковых боёв на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, а также нередко сдаются в плен или отступают при близком огневом контакте.

Об этом ТАСС рассказал военнослужащий ВС России с позывным Ламбер.

По его словам, противник складывает оружие в тех ситуациях, когда в разгар боя понимает, что шансов на победу нет. При этом в стрелковый бой украинские военные стараются не вступать.

«Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать», — сказал он.

Другой российский военный, в свою очередь, отметил, что некоторые украинские военные не покидают поле боя до самого конца.

Ранее военнослужащий ВС России заявил, что ВСУ снизили интенсивность атак на Запорожском направлении.