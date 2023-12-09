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Подоляк: мобилизация на Украине будет проходить сложно

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Мобилизация на Украине будет сложной, а её пропагандистская составляющая изменится, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мобилизация будет сложной», — сказал он.

Подоляк уточнил, что Украина уже готовит программу по освещению мобилизации, которая содержит новый подход к рекрутингу и разъяснению функций и обязательств государства и мобилизованных.

Ранее Зеленский заявил, что для решения проблемы мобилизации на Украине необходимы комплексные меры. Речь идёт не только о численности, но и об условиях и сроках службы.

5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.

6 декабря пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово рассказал, что военкомат закрытого типа, в котором содержатся мобилизуемые против их воли граждане Украины, функционирует в Одессе.

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