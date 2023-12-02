Зеленский: Украине необходимы комплексные меры по проблеме мобилизации
Об этом стало известно из его видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.
По словам Зеленского, такие меры должны прорабатываться военным руководством и Министерством обороны и быть представлены ставке для утверждения.
«Сегодня были некоторые предложения, я жду комплексных решений», — добавил Зеленский.
Ранее он заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации.
Также сообщалось, что в Запорожье сотрудники военкоматов будут ходить по домам призывников.