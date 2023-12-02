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Зеленский: Украине необходимы комплексные меры по проблеме мобилизации

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Владимир Зеленский заявил, что для решения проблемы мобилизации на Украине необходимы комплексные меры, речь идёт не только о численности, но и об условиях и сроках службы.

Об этом стало известно из его видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.

По словам Зеленского, такие меры должны прорабатываться военным руководством и Министерством обороны и быть представлены ставке для утверждения. 

«Сегодня были некоторые предложения, я жду комплексных решений», — добавил Зеленский.

Ранее он заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации.

Также сообщалось, что в Запорожье сотрудники военкоматов будут ходить по домам призывников.

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