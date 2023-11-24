Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе власти представят ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине.

«Что касается вопроса мобилизации — вы знаете, какой он сложный и очень актуальный», — сказал он.

Зеленский отметил, что властям «поставлена комплексная задача».

«Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решать вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать», — сказал Зеленский, слова которого приводит УНИАН.

Весь этот план будет «наработан и все ответы будут», добавил он.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.

В российском ведомстве также заявили, что США и Великобритания рекомендовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также призвать по мобилизации женщин на фронт.