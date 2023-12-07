Боец ВС России: ВСУ чаще применяют FPV-дроны на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины стали значительно чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении. Об этой особенности украинской стратегии рассказали российские военнослужащие группировки войск «Центр».

По словам одного из бойцов, речь идёт об обычных украинских дронах. Он добавил, что некоторые из них удаётся сбить из стрелкового оружия.

«Если, дай бог, бывает возможность — отправляем им «подарки» эти обратно», — цитирует военного РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что вывести такой дрон из строя могут и препятствия, возникающие на его пути. В качестве примера он назвал решётки на технике, а также различные сетки, включая маскировочные.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.