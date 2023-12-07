Боец ВС России: ВСУ чаще применяют FPV-дроны на Краснолиманском направлении
- AP
По словам одного из бойцов, речь идёт об обычных украинских дронах. Он добавил, что некоторые из них удаётся сбить из стрелкового оружия.
«Если, дай бог, бывает возможность — отправляем им «подарки» эти обратно», — цитирует военного РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что вывести такой дрон из строя могут и препятствия, возникающие на его пути. В качестве примера он назвал решётки на технике, а также различные сетки, включая маскировочные.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.