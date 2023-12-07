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Боец ВС России: ВСУ чаще применяют FPV-дроны на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы Украины стали значительно чаще применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении. Об этой особенности украинской стратегии рассказали российские военнослужащие группировки войск «Центр».
Боец ВС России: ВСУ чаще применяют FPV-дроны на Краснолиманском направлении
  • AP

По словам одного из бойцов, речь идёт об обычных украинских дронах. Он добавил, что некоторые из них удаётся сбить из стрелкового оружия.

«Если, дай бог, бывает возможность — отправляем им «подарки» эти обратно», — цитирует военного РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что вывести такой дрон из строя могут и препятствия, возникающие на его пути. В качестве примера он назвал решётки на технике, а также различные сетки, включая маскировочные.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.

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