Вооружённые силы России за сутки отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Атака произошла в районе Григоровки на Краснолиманском направлении.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 290 военных, десять единиц техники, в том числе две артустановки Dana производства Чехии.