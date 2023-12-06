ВС России отразили атаку нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы России за сутки отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Атака произошла в районе Григоровки на Краснолиманском направлении.
Отмечается, что ВСУ потеряли до 290 военных, десять единиц техники, в том числе две артустановки Dana производства Чехии.
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