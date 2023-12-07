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País: отмена выступления Зеленского в сенате США говорит о его нервозности

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Отмена выступления Владимира Зеленского перед американскими сенаторами расценивается как признак его нервозности на фоне растущих трудностей на международной арене и на фронте, пишет испанская газета El País.
País: отмена выступления Зеленского в сенате США говорит о его нервозности
  • Gettyimages.ru

По словам журналистов, реакция Зеленского «была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается».

Вместе с этим в статье утверждается, что Зеленский не упускает шанса выступить на международных мероприятиях, особенно перед конгрессменами США.

5 декабря Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Как пояснил украинский министр обороны Рустем Умеров, это случилось из-за «изменения ситуации».

Вместе с этим сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге в конгрессе.

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