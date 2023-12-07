País: отмена выступления Зеленского в сенате США говорит о его нервозности
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По словам журналистов, реакция Зеленского «была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается».
Вместе с этим в статье утверждается, что Зеленский не упускает шанса выступить на международных мероприятиях, особенно перед конгрессменами США.
5 декабря Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
Как пояснил украинский министр обороны Рустем Умеров, это случилось из-за «изменения ситуации».
Вместе с этим сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге в конгрессе.