Депутат Рады: глава МО Украины Умеров во время визита в США критиковал Залужного
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Об этом Гончаренко написал в Telegram.
«Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного», — говорится в сообщении.
Он добавил, что Умеров в Вашингтоне обсуждал украинское контрнаступление, а также статью Залужного для издания The Economist.
Financial Times ранее писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники отмечало, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.