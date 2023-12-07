Депутат Рады: глава МО Украины Умеров во время визита в США критиковал Залужного

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что министр обороны Украины Рустем Умеров во время своего визита в Соединённые Штаты критиковал главнокомандующего украинскими вооружёнными силами Валерия Залужного.

Об этом Гончаренко написал в Telegram.

«Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного», — говорится в сообщении.

Он добавил, что Умеров в Вашингтоне обсуждал украинское контрнаступление, а также статью Залужного для издания The Economist.

Financial Times ранее писала, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского с военными.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники отмечало, что Зеленский иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.