Песков заявил, что США являются локомотивом поощрения украинцев на конфликт

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты являются локомотивом поощрения украинцев на вооружённый конфликт.

Таким образом он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы.

«Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну», — сказал Песков.

Он добавил, что внутренние противоречия, с которыми сейчас сталкивается Вашингтон, проецируются на общие настроения в том числе в Европе.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов объявил о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму до $175 млн.