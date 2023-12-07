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Песков заявил, что США являются локомотивом поощрения украинцев на конфликт

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты являются локомотивом поощрения украинцев на вооружённый конфликт.
Песков заявил, что США являются локомотивом поощрения украинцев на конфликт
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы.

«Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну», — сказал Песков.

Он добавил, что внутренние противоречия, с которыми сейчас сталкивается Вашингтон, проецируются на общие настроения в том числе в Европе.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов объявил о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму до $175 млн.

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